***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2021 09:02
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
MUSTAFA DEMİREL Mali işler Müdürü Muhasebeci Mali işler Müdürü
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
SONER KILIÇ Kalite Kontrol Müdürü Mühendis Kalite Kontrol Görevlisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976116
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7223
En Düşük
9,6593
18:0511,2936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0712
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2936
En Düşük
11,2087
18:05569,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,84
|Açılış
|: 569,38
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
569,82
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7109
|9,7227
|% 0,47
|
|Euro
|11,2803
|11,2911
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,1424
|13,2084
|% 0,39
|
|Frank
|10,6018
|10,6656
|% 0,47
|
|Riyal
|2,5810
|2,5940
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,02
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem