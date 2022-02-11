***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.02.2022 11:22
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
MUSTAFA DEMİREL Mali işler Müdürü Muhasebeci Mali işler Müdürü
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
PERİHAN KÜÇÜKOĞLU Kalite Kontrol Müdürü Teknisyen Kalite Kontrol Görevlisi -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001035
BIST
11:422.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,13
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.021
11:4213,5272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0121
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4636
11:4215,4261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0385
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3684
11:42794,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,11
|Açılış
|: 794,96
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler11:42
|PKENT
|653,70
|11.572.715
|% 9,98
|
|INTEM
|110,70
|10.237.897
|% 8,74
|
|SANEL
|12,00
|1.737.660
|% 7,53
|
|OYLUM
|4,74
|7.037.945
|% 7,24
|
|ETYAT
|4,51
|2.453.290
|% 6,37
|
|ORCAY
|30,46
|106.074.958
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|161.244.813
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|AVOD
|3,98
|12.060.857
|% -5,69
|
|ISDMR
|22,46
|81.908.066
|% -4,10
|
|THYAO
|30,30
|1.731.420.490
|% 1,68
|
|EREGL
|29,12
|687.936.750
|% -1,15
|
|KRDMD
|11,95
|475.632.783
|% 1,10
|
|TUPRS
|192,00
|413.123.756
|% 1,05
|
|SISE
|13,82
|332.858.536
|% -0,72
|
|YKBNK
|4,08
|250.074.075
|% -0,49
|
|THYAO
|30,30
|1.731.420.490
|% 1,68
|
|MOBTL
|1,84
|81.015.310
|% 4,55
|
|KRDMD
|11,95
|475.632.783
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,31
|85.819.158
|% -0,86
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5202
|13,5272
|% 0,09
|
|Euro
|15,4124
|15,4261
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,3214
|18,4133
|% 0,32
|
|Frank
|14,5430
|14,6306
|% 0,16
|
|Riyal
|3,5992
|3,6172
|% 0,23
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,46
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,49
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-0,13
|