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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2022 11:22
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
MUSTAFA DEMİREL Mali işler Müdürü Muhasebeci Mali işler Müdürü
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
PERİHAN KÜÇÜKOĞLU Kalite Kontrol Müdürü Teknisyen Kalite Kontrol Görevlisi -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001035


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BIST En Aktif Hisseler11:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 653,70 11.572.715 % 9,98  
INTEM 110,70 10.237.897 % 8,74  
SANEL 12,00 1.737.660 % 7,53  
OYLUM 4,74 7.037.945 % 7,24  
ETYAT 4,51 2.453.290 % 6,37  
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11:42 Alış Satış %  
Dolar 13,5202 13,5272 % 0,09  
Euro 15,4124 15,4261 % -0,25  
Sterlin 18,3214 18,4133 % 0,32  
Frank 14,5430 14,6306 % 0,16  
Riyal 3,5992 3,6172 % 0,23  
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11:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 -0,46  
Altın Gr. 795 795 1,49  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 22,99 23,02 -0,19  
Gümüş Gr. 10,02 10,03 -0,06  
B. Petrol 91,28 91,28 -0,13  
Seans Raporu 11:42
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