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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2022 10:13
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
EDA GÜRSOY Mali işler Müdürü Muhasebeci Muhasebeci
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
ORHAN KAPLAN Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067295


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BAGFS 31,90 228.677.043 % 10,00  
KRONT 53,65 57.158.984 % 9,98  
ORGE 16,87 47.606.014 % 9,97  
CEMTS 38,20 205.671.012 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.364.303.654 % 9,93  
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13:39 Alış Satış %  
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Euro 18,2036 18,2083 % 0,11  
Sterlin 20,7372 20,8412 % 0,34  
Frank 18,6839 18,7965 % 0,03  
Riyal 4,9289 4,9536 % 0,03  
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13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 -3,24  
Altın Gr. 1.020 1.020 -2,95  
Cumhuriyet 6.826 6.929 -10,00  
Tam 6.836 6.893 -38,00  
Yarım 3.331 3.370 -18,00  
Çeyrek 1.668 1.684 -10,00  
Gümüş.Ons 20,61 20,63 -0,03  
Gümüş Gr. 12,30 12,32 -0,03  
B. Petrol 95,35 95,35 0,93  
Seans Raporu 13:39
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