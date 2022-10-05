***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürMAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)EDA GÜRSOY Mali işler Müdürü Muhasebeci MuhasebeciÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim MüdürüHAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri MüdürüVEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları MüdürüVOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri YöneticisiORHAN KAPLAN Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kalite ve Proses Geliştirme Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067295BIST