***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2022 10:13
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
EDA GÜRSOY Mali işler Müdürü Muhasebeci Muhasebeci
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
ORHAN KAPLAN Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067295
BIST
13:393.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 16,12
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:3918,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:3918,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:391.021,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.021,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler13:39
|BAGFS
|31,90
|228.677.043
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|57.158.984
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.606.014
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|205.671.012
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.364.303.654
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|124.471.060
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.798.464
|% -9,91
|
|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
|
|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,15
|2.871.195.225
|% -0,65
|
|SASA
|88,00
|2.629.185.369
|% 3,29
|
|ASELS
|32,16
|1.720.179.632
|% 2,29
|
|HEKTS
|69,20
|1.364.303.654
|% 9,93
|
|SISE
|29,50
|1.250.008.353
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,31
|845.012.051
|% 0,23
|
|ODAS
|7,52
|702.838.505
|% 3,44
|
|YKBNK
|8,11
|703.522.860
|% -0,37
|
|AKBNK
|12,79
|869.762.965
|% -0,85
|
|KRDMD
|12,78
|815.165.893
|% 0,71
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5801
|18,5889
|% 0,03
|
|Euro
|18,2036
|18,2083
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7372
|20,8412
|% 0,34
|
|Frank
|18,6839
|18,7965
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,03
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.836
|6.893
|-38,00
|
|Yarım
|3.331
|3.370
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|0,93
|