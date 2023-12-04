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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2023 11:36
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fikret ÇETİN 16.874.814,38 TRY 13,95
Adnan ERDAN 15.539.458,44 TRY 12,85
Muammer BİRAV 8792555 TRY 7,27
Mutlu HASEKİ 8043750 TRY 6,65
Fatih ERDAN 731250 TRY 0,60
Mahmut ERDAN 731250 TRY 0,60
Emine Sevgi BİRAV 81250 TRY 0,07
Halka Açık Kısım 70.143.172,18 TRY 58,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221814


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BIST En Aktif Hisseler11:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKOS 33,00 105.555.483 % 10,00  
OZSUB 27,50 36.182.194 % 10,00  
HUBVC 10,34 36.887.238 % 10,00  
FONET 34,10 93.379.088 % 10,00  
CANTE 20,58 347.116.954 % 9,99  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 28,8847 28,8924 % -0,01  
Euro 31,4117 31,4251 % -0,11  
Sterlin 36,5036 36,6866 % -0,30  
Frank 32,9605 33,1591 % -0,44  
Riyal 7,6810 7,7195 % 0,02  
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11:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,10 25,13 % 0,66  
Platin 922,60 925,56 % 0,66  
Paladyum 973,78 979,47 % 0,66  
Brent Pet. 78,15 78,15 % 0,66  
Altın Ons 2.063,34 2.063,73 % 0,66  
Seans Raporu 11:33
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