***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fikret ÇETİN 16.874.814,38 TRY 13,95Adnan ERDAN 15.539.458,44 TRY 12,85Muammer BİRAV 8792555 TRY 7,27Mutlu HASEKİ 8043750 TRY 6,65Fatih ERDAN 731250 TRY 0,60Mahmut ERDAN 731250 TRY 0,60Emine Sevgi BİRAV 81250 TRY 0,07Halka Açık Kısım 70.143.172,18 TRY 58,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221814BIST