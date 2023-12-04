***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2023 11:36
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fikret ÇETİN 16.874.814,38 TRY 13,95
Adnan ERDAN 15.539.458,44 TRY 12,85
Muammer BİRAV 8792555 TRY 7,27
Mutlu HASEKİ 8043750 TRY 6,65
Fatih ERDAN 731250 TRY 0,60
Mahmut ERDAN 731250 TRY 0,60
Emine Sevgi BİRAV 81250 TRY 0,07
Halka Açık Kısım 70.143.172,18 TRY 58,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221814
BIST