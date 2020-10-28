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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2020 13:57
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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
2020/33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO  VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN KARAR TARİHİ   : 28 / 10 / 2020 KARAR SAYISI    :  2020/033 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİ  BEYANIMIZDIR 1-İşletmemizin 01.01.2020 – 30.09.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. 2-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 3-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve Kar ve Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını, İşletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu BaşkanıGenel MüdürMali İşler Müdürü Adnan ERDAN        Fatih ERDANMustafa DEMİREL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884677


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CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
VANGD 7,37 520.897 % 10,00  
MRSHL 324,10 5.361.082 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2404 8,2516 % 0,82  
Euro 9,6667 9,6854 % 0,27  
Sterlin 10,6553 10,7087 % 0,16  
Frank 9,0231 9,0775 % 0,66  
Riyal 2,1963 2,2073 % 1,02  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 -29,58  
Altın Gr. 500 500 -1,56  
Cumhuriyet 3.316 3.366 -2,00  
Tam 3.304 3.387 0,59  
Yarım 1.597 1.638 0,28  
Çeyrek 801 819 0,14  
Gümüş.Ons 23,50 23,53 -0,85  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,10  
B. Petrol 40,03 40,03 -1,58  
Seans Raporu 12:35
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