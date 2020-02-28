***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:04
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822467
BIST
12:33105.200
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -5.217,91
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:336,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2557
En Düşük
6,1998
12:336,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0868
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:33328,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,17
|Açılış
|: 328,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,52
|10.805.764
|% 14,64
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,75
|17.231.781
|% 10,95
|
|OYLUM
|3,02
|5.275.292
|% 6,34
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,49
|19.645.677
|% -12,87
|
|THYAO
|11,46
|615.625.283
|% -5,68
|
|ASELS
|26,84
|430.263.710
|% -4,07
|
|GARAN
|9,50
|155.125.413
|% -6,77
|
|PETKM
|3,58
|119.293.266
|% -4,28
|
|YKBNK
|2,30
|116.227.849
|% -6,12
|
|EKGYO
|1,37
|111.866.717
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|95.202.020
|% -6,20
|
|THYAO
|11,46
|615.625.283
|% -5,68
|
|YKBNK
|2,30
|116.227.849
|% -6,12
|
|ODAS
|1,92
|92.681.364
|% -5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0366
|8,0769
|% 0,83
|
|Frank
|6,4698
|6,5088
|% 1,54
|
|Riyal
|1,6608
|1,6692
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-4,99
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-1,01
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-0,49
|
|Çeyrek
|525
|536
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,89
|49,89
|-1,84
|