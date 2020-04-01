***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 13:27
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833788
BIST
14:4889.240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -404,15
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:486,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0552
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6717
En Düşük
6,6108
14:487,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:48340,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,82
|Açılış
|: 340,59
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.245.649
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.127.407
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|GEDIK
|17,58
|12.250.883
|% -7,91
|
|PEKGY
|2,51
|23.462.319
|% -7,04
|
|INFO
|8,00
|558.275
|% -5,77
|
|THYAO
|9,03
|555.986.444
|% -0,44
|
|ASELS
|23,06
|495.925.205
|% -2,29
|
|SASA
|8,75
|458.914.923
|% -0,23
|
|GARAN
|7,96
|424.064.309
|% -2,09
|
|PETKM
|3,33
|400.570.142
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|211.978.600
|% 2,86
|
|ODAS
|1,39
|210.857.308
|% 2,21
|
|IHLAS
|0,52
|69.095.570
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,94
|257.052.922
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|400.570.142
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2193
|8,2605
|% 0,38
|
|Frank
|6,8654
|6,9067
|% 0,17
|
|Riyal
|1,7632
|1,7721
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.590
|12,73
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,51
|25,51
|-0,84
|