***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:20
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834076
BIST
11:0889.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 529,81
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:086,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:087,3470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0110
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:08342,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,35
|Açılış
|: 342,81
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|SANFM
|5,43
|2.539.305
|% 9,92
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,51
|621.915
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.879.411
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ESCOM
|2,54
|8.858.085
|% -9,61
|
|MTRYO
|2,87
|4.975.483
|% -8,31
|
|PETKM
|3,55
|602.311.245
|% 6,61
|
|SASA
|7,70
|164.226.080
|% -2,53
|
|GARAN
|7,88
|145.720.393
|% 0,51
|
|ASELS
|23,14
|119.432.742
|% 1,14
|
|PGSUS
|35,06
|113.928.940
|% -2,23
|
|PETKM
|3,55
|602.311.245
|% 6,61
|
|IHLGM
|1,05
|49.759.813
|% -1,87
|
|ODAS
|1,41
|56.239.024
|% 0,71
|
|GSRAY
|2,57
|100.641.897
|% 5,33
|
|KRDMD
|1,98
|66.904.808
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2875
|8,3291
|% 0,26
|
|Frank
|6,9003
|6,9419
|% -0,21
|
|Riyal
|1,7748
|1,7837
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|-0,12
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,19
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,05
|3,06
|0,04
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|B. Petrol
|27,03
|27,03
|2,29
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