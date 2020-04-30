***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:15
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841547
BIST
15:10101.308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -286,90
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
15:106,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:107,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:10384,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,10
|Açılış
|: 384,85
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|22.147.637
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.554.489
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.403.969
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.827.961
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.329.584
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.222.304
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.924.699
|% -9,99
|
|GARAN
|8,43
|940.717.027
|% 0,24
|
|THYAO
|10,66
|439.265.754
|% 0,38
|
|ASELS
|27,40
|384.487.816
|% 0,00
|
|PETKM
|3,58
|366.624.992
|% -0,56
|
|AFYON
|2,64
|309.647.451
|% 3,94
|
|ADESE
|1,48
|199.764.059
|% -3,90
|
|AFYON
|2,64
|309.647.451
|% 3,94
|
|GARAN
|8,43
|940.717.027
|% 0,24
|
|PETKM
|3,58
|366.624.992
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,07
|104.894.033
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7131
|8,7568
|% 0,84
|
|Frank
|7,1657
|7,2089
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,39
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,40
|26,40
|2,18
|