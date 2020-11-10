***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:01
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887694
BIST
10:371.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.232
En Düşük
1.219
10:378,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2093
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:379,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,2594
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:37500,80
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 17,79
|Açılış
|: 500,77
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:35
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.969.274
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|NIBAS
|42,18
|9.412.700
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|THYAO
|11,38
|1.070.036.608
|% 6,55
|
|GARAN
|7,44
|467.369.921
|% -0,53
|
|TCELL
|15,40
|360.233.448
|% -5,87
|
|PGSUS
|52,30
|306.965.217
|% 7,66
|
|TUPRS
|82,85
|228.203.081
|% 0,67
|
|THYAO
|11,38
|1.070.036.608
|% 6,55
|
|YKBNK
|2,46
|180.943.699
|% -0,40
|
|GARAN
|7,44
|467.369.921
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,56
|183.558.145
|% 2,30
|
|ODAS
|3,55
|139.044.882
|% -0,56
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2550
|8,2607
|% 2,59
|
|Euro
|9,7599
|9,7768
|% 2,75
|
|Sterlin
|10,8443
|10,8987
|% 2,65
|
|Frank
|9,0054
|9,0597
|% 2,61
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% 2,52
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|20,13
|
|Altın Gr.
|503
|504
|20,55
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,02
|
Seans Raporu
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