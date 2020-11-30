***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:33
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890565
BIST
17:481.288
En Yüksek
|Değişim
|: -3,06%
|| -40,66
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.286
17:487,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:489,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0342
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:48444,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,78
|Açılış
|: 444,78
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SELEC
|12,54
|188.819.846
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.313.761
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.534.457
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|110.082.330
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.867.504
|% -9,99
|
|ERBOS
|31,18
|42.206.328
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|YESIL
|69,55
|21.787.091
|% -9,97
|
|QNBFB
|78,70
|14.148.324
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,21
|2.348.497.788
|% 1,84
|
|GARAN
|8,85
|2.256.576.238
|% -3,59
|
|PETKM
|4,25
|1.685.511.006
|% 0,47
|
|ECILC
|7,25
|1.165.381.121
|% 4,77
|
|THYAO
|11,49
|1.081.661.544
|% -3,69
|
|EKGYO
|2,21
|2.348.497.788
|% 1,84
|
|PETKM
|4,25
|1.685.511.006
|% 0,47
|
|TSKB
|2,23
|685.774.169
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,87
|885.799.099
|% -4,01
|
|TEKTU
|2,01
|611.979.336
|% 1,01
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8117
|7,8186
|% 0,06
|
|Euro
|9,3741
|9,3858
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,4006
|10,4528
|% 0,42
|
|Frank
|8,5996
|8,6514
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0754
|2,0858
|% -0,09
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-15,58
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,22
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,56
|5,56
|-0,14
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-0,44
|