***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974269
BIST
12:511.514
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,38
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.511
12:519,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1267
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
12:5111,2818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1585
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
12:51554,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,88
|Açılış
|: 554,93
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
555,37
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:51
|IHAAS
|5,06
|22.163.134
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|125.432.774
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,46
|116.676.945
|% 8,90
|
|DOBUR
|69,95
|36.389.973
|% 8,62
|
|RODRG
|15,67
|5.144.078
|% 7,55
|
|CANTE
|12,92
|85.695.104
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.869.979
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.801.844
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|158.192.841
|% -9,81
|
|IHYAY
|0,76
|14.516.115
|% -8,43
|
|GARAN
|9,97
|1.944.377.941
|% -1,87
|
|THYAO
|15,25
|790.266.748
|% -1,55
|
|TSPOR
|5,21
|688.089.810
|% -2,98
|
|SISE
|8,70
|627.540.905
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,79
|423.426.787
|% -1,41
|
|GARAN
|9,97
|1.944.377.941
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,01
|307.842.477
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,79
|423.426.787
|% -1,41
|
|TSPOR
|5,21
|688.089.810
|% -2,98
|
|TSKB
|1,35
|176.678.864
|% -1,46
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7239
|9,7291
|% 1,32
|
|Euro
|11,2705
|11,2818
|% 1,42
|
|Sterlin
|13,1496
|13,2155
|% 0,87
|
|Frank
|10,5824
|10,6461
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5732
|2,5861
|% 0,82
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,73
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|36,08
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|17,44
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,73
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|-1,42
|