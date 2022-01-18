***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:11
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994914
BIST
17:212.013
En Yüksek
|Değişim
|: -3,48%
|| -72,65
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.012
17:2113,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1771
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2115,4757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1415
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:21792,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,32
|Açılış
|: 792,19
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IZTAR
|23,10
|56.976.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|83.875.475
|% 9,83
|
|TETMT
|471,00
|79.863.397
|% 9,59
|
|KUTPO
|100,80
|123.644.022
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.303.389
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,85
|3.457.336.019
|% -1,17
|
|THYAO
|27,00
|3.133.846.011
|% -4,53
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|YKBNK
|3,96
|2.426.279.812
|% -1,74
|
|AKBNK
|7,65
|1.808.536.894
|% -1,29
|
|YKBNK
|3,96
|2.426.279.812
|% -1,74
|
|GARAN
|11,85
|3.457.336.019
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,42
|684.782.100
|% -3,59
|
|AKBNK
|7,65
|1.808.536.894
|% -1,29
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6025
|13,6146
|% 1,32
|
|Euro
|15,4581
|15,4757
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,4075
|18,4998
|% 0,71
|
|Frank
|14,7763
|14,8653
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 1,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,45
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,73
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|53,00
|
|Tam
|5.244
|5.377
|46,94
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|22,71
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|11,35
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,29
|
|B. Petrol
|87,66
|87,66
|1,18
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 5 kaybederek (% -3.53 ) 2, 230
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17:34XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 36 altında . İşlem hacmi 32, 889.00 milyon TL de
-
17:32SELVA
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 438 adet işlem
-
17:31PENTA
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 308.30 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 908 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 54 altında . İşlem hacmi 31, 604.00 milyon TL de