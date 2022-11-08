***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:08
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077813
BIST
11:014.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 32,10
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.365
En Düşük
4.297
11:0118,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1319
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6089
En Düşük
18,4157
11:0118,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:01998,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,74
|Açılış
|: 998,89
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:59
|TEZOL
|22,04
|115.160.287
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.219.215
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.004.691
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|40.460.978
|% 9,76
|
|DITAS
|23,38
|6.926.432
|% -36,61
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,56
|4.664.003.747
|% 2,57
|
|THYAO
|109,60
|2.967.795.734
|% 2,24
|
|KRDMD
|13,53
|1.814.464.763
|% -2,31
|
|PETKM
|14,54
|1.174.948.588
|% -0,75
|
|ASELS
|36,04
|1.133.476.234
|% 1,07
|
|EKGYO
|4,67
|1.040.793.620
|% -2,51
|
|KRDMD
|13,53
|1.814.464.763
|% -2,31
|
|EREGL
|37,56
|4.664.003.747
|% 2,57
|
|SKBNK
|2,15
|247.898.406
|% 3,37
|
|PETKM
|14,54
|1.174.948.588
|% -0,75
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5927
|18,6152
|% 0,75
|
|Euro
|18,5982
|18,6109
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2669
|21,3736
|% 0,24
|
|Frank
|18,6814
|18,7940
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9346
|4,9593
|% 0,62
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,29
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.682
|6.741
|-7,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|97,77
|97,77
|-0,15
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14KMPUR
Yüzde 4.95 oranında artışla 112.30 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 217 adet işlem
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11:13VKFYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 761, 247 adet işlem
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11:12MEGAP
Yüzde 4.37 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 498 adet işlem
-
11:12MEGAP
Yüzde 4.37 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 498 adet işlem
-
11:11XU100
Endeks 4, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 28, 044.00 milyon TL de