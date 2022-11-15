***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:08
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079959
BIST
10:554.682
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 111,75
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.632
10:5518,6252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6485
En Düşük
18,5529
10:5519,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1544
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,4009
En Düşük
19,1707
10:551.066,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.066,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler10:53
|BRLSM
|22,22
|65.433.014
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|78.249.941
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|134.813.296
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|13.707.909
|% 9,95
|
|SNGYO
|3,46
|274.825.733
|% -9,19
|
|MNDRS
|10,30
|64.526.841
|% -6,45
|
|ULAS
|7,30
|865.847
|% -3,31
|
|EDIP
|4,99
|13.105.426
|% -3,11
|
|OSMEN
|49,50
|1.274.471
|% -2,94
|
|THYAO
|112,60
|2.658.093.019
|% 2,64
|
|ASELS
|43,06
|1.534.062.381
|% 3,26
|
|ODAS
|12,36
|1.260.101.748
|% 3,95
|
|TUPRS
|441,50
|1.163.239.238
|% 2,77
|
|EREGL
|37,44
|1.143.748.127
|% 0,27
|
|EKGYO
|5,66
|738.667.058
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,30
|259.295.846
|% -0,43
|
|ODAS
|12,36
|1.260.101.748
|% 3,95
|
|ALBRK
|2,65
|220.443.570
|% 3,92
|
|ZOREN
|8,03
|622.105.450
|% 6,92
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6168
|% 0,07
|
|Euro
|19,3498
|19,3618
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,9376
|22,0477
|% 0,61
|
|Frank
|19,7198
|19,8386
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,03
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|11,08
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|4,13
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.035
|7.160
|26,00
|
|Yarım
|3.416
|3.500
|12,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,11
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|0,02
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:08HEKTS
Yüzde 9.67 oranında artışla 46.48 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 573, 730 adet işlem
-
11:07ENJSA
Yüzde 6.96 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 623, 892 adet işlem
-
11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 09 artarak (% 2.65 ) 5, 083
-
11:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, SKBNK
-
11:06
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRLSM, ARTI