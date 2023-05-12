***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 12:15
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150767
BIST
13:574.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -8,34
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
13:5719,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0550
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
13:5721,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0614
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
13:571.263,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.263,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:53
|AVHOL
|25,54
|28.653.939
|% 9,99
|
|IMASM
|23,88
|52.703.511
|% 8,05
|
|ATAGY
|4,68
|2.386.899
|% 7,34
|
|LUKSK
|69,70
|5.958.610
|% 7,31
|
|OZRDN
|14,87
|22.969.011
|% 6,44
|
|ARSAN
|6,48
|3.990.689
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,57
|40.416.336
|% -8,25
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,60
|91.737.811
|% -6,44
|
|DIRIT
|5,36
|81.880
|% -5,96
|
|KCHOL
|99,05
|3.498.462.267
|% 2,54
|
|THYAO
|133,80
|3.284.620.254
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,08
|2.302.736.781
|% 4,77
|
|TUPRS
|71,95
|2.170.412.781
|% 0,63
|
|SISE
|40,00
|1.876.606.555
|% -0,99
|
|AKFYE
|9,63
|216.935.983
|% -3,60
|
|KLSYN
|3,13
|51.263.315
|% 2,96
|
|ASTOR
|42,76
|599.150.275
|% -1,38
|
|BIGCH
|22,52
|256.769.156
|% -0,09
|
|GOKNR
|11,13
|86.204.433
|% 1,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5803
|19,6013
|% 0,28
|
|Euro
|21,6048
|21,6113
|% 1,16
|
|Sterlin
|24,4863
|24,6091
|% 0,42
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,34
|
|Riyal
|5,2083
|5,2344
|% 0,23
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,01
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.593
|4.771
|-93,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.371
|-54,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,21
|