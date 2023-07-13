***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 11:50
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171305
BIST
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15:296.398
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 55,59
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:2926,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:2929,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1943
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:291.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:27
|EMKEL
|15,07
|119.470.449
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.406.445
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.970.432
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.727.112
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|14.734.303
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.003.841
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.516.922.555
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,86
|32.714.846
|% -7,53
|
|ASELS
|68,00
|7.507.911.589
|% 7,42
|
|ASTOR
|84,65
|6.251.422.201
|% 6,01
|
|YKBNK
|14,18
|4.791.933.926
|% 2,83
|
|THYAO
|210,90
|4.452.419.134
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,83
|4.165.596.820
|% 1,44
|
|YKBNK
|14,18
|4.791.933.926
|% 2,83
|
|EKGYO
|8,42
|2.781.028.126
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,83
|4.165.596.820
|% 1,44
|
|SKBNK
|2,97
|599.898.609
|% 0,00
|
|AKBNK
|23,98
|3.587.165.808
|% 3,81
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1491
|26,1551
|% 0,11
|
|Euro
|29,2392
|29,2551
|% 0,66
|
|Sterlin
|34,0844
|34,2553
|% 0,77
|
|Frank
|30,2177
|30,3998
|% 0,77
|
|Riyal
|6,9512
|6,9861
|% 0,14
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|4,53
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|4,14
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.628
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.314
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,12
|
Seans Raporu
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