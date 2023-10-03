***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.10.2023 11:58
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198897
BIST
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12:108.539
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 51,96
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.529
En Yüksek
8.563
12:1027,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0542
|Açılış
|: 27,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,5843
En Düşük
27,3884
12:1028,8764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0862
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2189
En Düşük
28,7254
12:101.612,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.612,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.617,80
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EGEEN
|9.196,30
|850.172.453
|% 10,00
|
|TARKM
|493,00
|203.626.428
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|142.872.128
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|405.285.374
|% 10,00
|
|BFREN
|7.413,80
|15.435.532
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|560.786
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|340.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|1.267.027
|% -9,99
|
|QNBFB
|327,30
|791.739
|% -9,98
|
|USAK
|11,75
|63.476.662
|% -7,99
|
|THYAO
|251,40
|3.694.254.720
|% -0,79
|
|ZOREN
|6,78
|2.921.250.482
|% 8,13
|
|PETKM
|21,36
|2.895.577.300
|% 3,59
|
|EREGL
|45,12
|2.761.117.620
|% 0,76
|
|ASTOR
|135,00
|2.231.296.277
|% 1,43
|
|ZOREN
|6,78
|2.921.250.482
|% 8,13
|
|PETKM
|21,36
|2.895.577.300
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,40
|967.093.426
|% 0,00
|
|KOZAL
|29,28
|2.019.587.532
|% 1,81
|
|KRDMD
|31,08
|2.058.658.138
|% 2,78
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4967
|27,5034
|% 0,20
|
|Euro
|28,8632
|28,8764
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,1180
|33,2841
|% 0,13
|
|Frank
|29,7394
|29,9186
|% -0,09
|
|Riyal
|7,3097
|7,3463
|% 0,19
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-1,32
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,05
|
|Cumhuriyet
|11.057
|11.224
|8,00
|
|Tam
|10.823
|10.922
|-18,00
|
|Yarım
|5.428
|5.478
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.706
|2.739
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,69
|0,11
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|0,01
|
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