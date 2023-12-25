***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 11:11
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228519
BIST
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11:507.394
En Düşük
|Değişim
|: -2,16%
|| -163,52
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:5029,2726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0619
|Açılış
|: 29,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:5032,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1642
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3911
En Düşük
31,9048
11:501.932,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.932,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:50
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|MSGYO
|16,35
|11.216.746
|% 8,13
|
|PRZMA
|32,80
|28.914.270
|% 7,54
|
|SKBNK
|5,67
|201.806.943
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|6.992.155
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|61.115.103
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|22.977.929
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|39.751.313
|% -9,98
|
|THYAO
|228,40
|1.518.486.756
|% -1,97
|
|TUPRS
|145,50
|1.313.941.632
|% 0,48
|
|KBORU
|47,94
|840.291.990
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,10
|803.839.109
|% -2,86
|
|AKBNK
|38,20
|780.184.439
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,81
|110.462.956
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,94
|244.892.977
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|34.833.546
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.189.211
|% -3,31
|
|ISCTR
|23,10
|803.839.109
|% -2,86
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2657
|29,2726
|% 0,21
|
|Euro
|32,2536
|32,3911
|% 0,51
|
|Sterlin
|37,0661
|37,2520
|% 0,19
|
|Frank
|34,0476
|34,2527
|% 0,12
|
|Riyal
|7,7808
|7,8199
|% 0,22
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|