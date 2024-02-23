***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2024 17:09
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251606
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0849
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0332
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.025,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,65
|Açılış
|: 2.025,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|KARYE
|59,45
|126.902.934
|% -6,60
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|MIATK
|70,10
|5.059.676.743
|% -0,92
|
|YEOTK
|273,75
|3.373.774.005
|% 7,35
|
|REEDR
|60,75
|3.216.014.037
|% 9,95
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|PSGYO
|8,50
|911.430.104
|% 4,29
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|LRSHO
|2,99
|282.204.520
|% 5,65
|
|MAGEN
|13,95
|1.219.724.681
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0692
|31,0725
|% 0,27
|
|Euro
|33,6608
|33,6718
|% 0,10
|
|Sterlin
|39,2497
|39,4465
|% 0,35
|
|Frank
|35,1056
|35,3171
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2601
|8,3016
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|901,08
|903,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,88
|985,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,18
|82,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,79
|2.029,13
|% 0,66
|