***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 15:09
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261460
BIST
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17:239.093
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -47,32
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.084
En Yüksek
9.223
17:2332,0175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0077
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
17:2334,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,2084
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
17:232.237,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,69
|Açılış
|: 2.237,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler17:21
|MEKAG
|66,55
|109.058.507
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|172.797.363
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|53.183.954
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|OYAYO
|36,80
|14.082.039
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|937.272.856
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,54
|91.248.101
|% -9,72
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|DAGHL
|16,16
|14.492.025
|% -9,57
|
|ENSRI
|33,62
|190.251.348
|% -9,14
|
|THYAO
|289,50
|10.885.513.350
|% 1,40
|
|YKBNK
|26,38
|4.807.302.642
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,06
|3.968.154.759
|% -0,81
|
|VESTL
|85,55
|3.785.408.414
|% -0,29
|
|AKBNK
|45,50
|3.419.314.612
|% 1,02
|
|ISCTR
|11,06
|3.968.154.759
|% -0,81
|
|YKBNK
|26,38
|4.807.302.642
|% 1,54
|
|ZOREN
|5,34
|834.116.561
|% -2,20
|
|EKGYO
|10,16
|1.159.059.766
|% -3,33
|
|PETKM
|23,12
|2.577.414.099
|% 0,87
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0085
|32,0147
|% -0,03
|
|Euro
|34,6568
|34,6738
|% -0,58
|
|Sterlin
|41,1633
|41,3696
|% -0,39
|
|Frank
|36,3697
|36,5520
|% -0,01
|
|Riyal
|8,7033
|8,7469
|% -0,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|899,98
|903,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,79
|1.007,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,54
|85,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.174,49
|2.174,88
|% 0,66
|