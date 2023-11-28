***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2023 10:31
***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BNTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adnan Erdan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220451
BIST
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12:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,33
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0528,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0376
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9432
En Düşük
28,8301
12:0531,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0103
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:051.874,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.874,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:05
|BINHO
|243,30
|70.673.541
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.134.557
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.510.102
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.281.755
|% 9,94
|
|BSOKE
|13,27
|148.358.284
|% 9,94
|
|LIDER
|217,00
|315.572.396
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|301.607.301
|% -10,00
|
|LINK
|191,00
|27.063.135
|% -8,83
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|261,25
|4.634.323.860
|% 0,29
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|AKBNK
|34,16
|1.680.455.875
|% -0,41
|
|TUPRS
|155,60
|1.528.836.346
|% -0,26
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|ZOREN
|5,20
|578.100.102
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,24
|1.347.454.914
|% -1,07
|
|YKBNK
|18,92
|1.021.211.092
|% -0,47
|
|SASA
|49,66
|2.580.589.950
|% 6,48
|
|HEKTS
|22,04
|1.104.032.467
|% 4,75
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9157
|28,9432
|% 0,13
|
|Euro
|31,6945
|31,7042
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,4181
|36,6007
|% 0,13
|
|Frank
|32,7186
|32,9157
|% 0,12
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|924,67
|925,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,23
|1.067,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,01
|2.015,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20POLTK
Yüzde 8.15 oranında artışla 17, 310.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268 adet işlem
-
12:19AGROT
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 780, 468 adet işlem
-
12:18IDEAS
Yüzde 8.99 oranında artışla 122.50 lira fiyatla işlem gören hissede 676, 644 adet işlem
-
12:17SMART
Yüzde 9.43 oranında artışla 40.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 363, 789 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 8, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 36, 796.00 milyon TL de