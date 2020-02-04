***BNTAS* *MERIT* *ODAS* *KRDMA* *BOLUC* *SNGYO* *KRDMB* *YKBNK* *IEYHO* *SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.02.2020 16:24
***BNTAS******MERIT******ODAS******KRDMA******BOLUC******SNGYO******KRDMB******YKBNK******IEYHO******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BNTAS, BOLUC, IEYHO, KRDMA, KRDMB, MERIT, ODAS, SEYKM, SNGYO, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BNTAS 1 BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E SALIHA YILDIRIM 1.400,000
BOLUC 2 BOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E NUROL BAYKAL 16,466
IEYHO 3 ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. E SALIHA YILDIRIM 100,000
KRDMA 4 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. A GRUBU E SALIHA YILDIRIM 855,000
KRDMB 5 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.B GRUBU E SALIHA YILDIRIM 20.000,000
MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E MESUT ÖZLÜ 127,500
ODAS 7 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E SALIHA YILDIRIM 20.001,000
SEYKM 8 SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. E SALIHA YILDIRIM 12.991,000
SNGYO 9 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SALIHA YILDIRIM 100,000
YKBNK 10 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E CAFER HALUK UYANIK 4.493,710
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816971
BIST