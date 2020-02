***BNTAS* *MERIT* *ODAS* *KRDMA* *BOLUC* *SNGYO* *KRDMB* *YKBNK* *IEYHO* *SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***BNTAS******MERIT******ODAS******KRDMA******BOLUC******SNGYO******KRDMB******YKBNK******IEYHO******SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BNTAS, BOLUC, IEYHO, KRDMA, KRDMB, MERIT, ODAS, SEYKM, SNGYO, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BNTAS 1 BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. E SALIHA YILDIRIM 1.400,000BOLUC 2 BOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E NUROL BAYKAL 16,466IEYHO 3 ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. E SALIHA YILDIRIM 100,000KRDMA 4 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. A GRUBU E SALIHA YILDIRIM 855,000KRDMB 5 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.B GRUBU E SALIHA YILDIRIM 20.000,000MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E MESUT ÖZLÜ 127,500ODAS 7 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E SALIHA YILDIRIM 20.001,000SEYKM 8 SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. E SALIHA YILDIRIM 12.991,000SNGYO 9 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SALIHA YILDIRIM 100,000YKBNK 10 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E CAFER HALUK UYANIK 4.493,710(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816971BIST