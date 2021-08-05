***BNTAS* *ODAS* *DENGE* *ESCAR* *HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.08.2021 09:09
***BNTAS******ODAS******DENGE******ESCAR******HPF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNTAS, DENGE, ESCAR, ODAS]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954896
BIST
10:251.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.414
En Düşük
1.408
10:258,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0538
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:2510,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0766
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:25497,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,14
|Açılış
|: 497,13
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:25
|VBTYZ
|20,90
|4.110.842
|% 10,00
|
|DAGI
|3,23
|17.655.963
|% 9,86
|
|IDGYO
|4,38
|20.388.752
|% 9,77
|
|PENTA
|43,84
|8.757.790
|% 8,68
|
|MTRYO
|1,87
|881.819
|% 8,09
|
|METUR
|4,72
|32.880.364
|% -5,22
|
|AGYO
|3,39
|17.761.981
|% -3,97
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|ATAGY
|4,42
|1.414.187
|% -3,70
|
|SAYAS
|25,24
|17.787.449
|% -3,66
|
|TUPRS
|96,50
|193.096.200
|% 2,06
|
|GARAN
|9,00
|174.683.844
|% -1,10
|
|THYAO
|12,61
|83.250.079
|% -0,16
|
|EREGL
|20,02
|78.648.487
|% 0,50
|
|ASELS
|16,00
|72.828.933
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,41
|70.753.408
|% -1,63
|
|ODAS
|1,36
|29.797.519
|% 0,74
|
|GARAN
|9,00
|174.683.844
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,36
|22.105.858
|% -0,73
|
|TSKB
|1,31
|19.707.129
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5237
|8,5284
|% 0,63
|
|Euro
|10,1088
|10,1169
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,8558
|11,9153
|% 0,98
|
|Frank
|9,3897
|9,4463
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% 0,80
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|0,61
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,52
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,05
|
|B. Petrol
|70,27
|70,27
|-0,11
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:38METUR
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 527, 255 adet işlem
-
10:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 09 kaybederek (% -0.07 ) 1, 514
-
10:36XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 1, 662.00 milyon TL de
-
10:34SAYAS
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 659, 407 adet işlem
-
10:32METUR
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 522 adet işlem