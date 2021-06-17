***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.06.2021 13:51
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş Esas Sözleşme Tadil Metni güncellenmiş olup metin ekde yeralmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942817
BIST
14:571.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:578,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:5710,3386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:57496,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,22
|Açılış
|: 496,81
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
496,10
BIST En Aktif Hisseler14:57
|RODRG
|18,70
|2.852.552
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.689.860
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.462.972
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|19.122.415
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,11
|178.310.335
|% -9,05
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,64
|50.492.404
|% -7,27
|
|THYAO
|14,67
|1.257.287.639
|% 2,44
|
|GARAN
|8,28
|770.616.352
|% -0,96
|
|BJKAS
|7,04
|483.051.257
|% 3,83
|
|EKGYO
|2,20
|458.862.415
|% -0,90
|
|BOBET
|5,61
|424.493.436
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,20
|458.862.415
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,20
|259.851.393
|% -1,35
|
|GARAN
|8,28
|770.616.352
|% -0,96
|
|THYAO
|14,67
|1.257.287.639
|% 2,44
|
|YESIL
|2,11
|178.310.335
|% -9,05
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6399
|8,6430
|% 0,32
|
|Euro
|10,3283
|10,3386
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0194
|12,0797
|% 0,06
|
|Frank
|9,4016
|9,4582
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,27
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-21,68
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-86,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|-88,36
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|-42,74
|
|Çeyrek
|795
|813
|-21,36
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,16
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-0,16
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
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15:11XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 59 altında . İşlem hacmi 8, 189.00 milyon TL de
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15:11AVOD
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199, 499 adet işlem
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15:07YESIL
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 356, 413 adet işlem
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15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 12 kaybederek (% -0.48 ) 1, 256
-
15:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, UMPAS, TKURU, RODRG, AYCES, IDGYO