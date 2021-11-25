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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 14:12
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 yer alan 2.280  adet konut , 70 adet  villa ,1  adet Ticaret binası, 1  adet Ofis Binası,  1 adet  Sosyal Tesisi içeren  Hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmıştır. İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonunda
Tema İstanbul 2 Projesi için Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile  
Görüşme süreci ile  ilgili  gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla,  Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979587


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Tam 4.569 4.685 38,20  
Yarım 2.208 2.266 18,47  
Çeyrek 1.108 1.133 9,24  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 0,10  
Gümüş Gr. 9,20 9,21 0,20  
B. Petrol 82,36 82,36 0,11  
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