***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalaryer alan 2.280 adet konut , 70 adet villa ,1 adet Ticaret binası, 1 adet Ofis Binası, 1 adet Sosyal Tesisi içeren Hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmıştır. İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonundaTema İstanbul 2 Projesi için Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ileGörüşme süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979587BIST