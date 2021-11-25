***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 14:12
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
yer alan 2.280 adet konut , 70 adet villa ,1 adet Ticaret binası, 1 adet Ofis Binası, 1 adet Sosyal Tesisi içeren Hazır beton tedariki için görüşmelere başlanmıştır. İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonunda
Tema İstanbul 2 Projesi için Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile
Görüşme süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygılarımızla, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979587
BIST
14:321.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:3212,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1941
|Açılış
|: 11,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:3213,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2455
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:32692,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 8,72
|Açılış
|: 692,25
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:30
|TRILC
|11,88
|246.024.295
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|81.286.177
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|16.659.095
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|27.066.707
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.434.324
|% -9,95
|
|DITAS
|24,82
|78.538.181
|% -9,55
|
|TSPOR
|7,45
|469.134.773
|% -9,37
|
|SASA
|39,26
|1.761.255.495
|% 2,13
|
|PETKM
|7,66
|1.738.536.979
|% -3,53
|
|ASELS
|21,72
|1.232.454.040
|% 3,43
|
|GARAN
|11,79
|1.016.481.121
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,70
|906.561.404
|% -0,91
|
|PETKM
|7,66
|1.738.536.979
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,45
|502.924.679
|% -0,58
|
|KRDMD
|8,70
|906.561.404
|% -0,91
|
|ODAS
|1,61
|166.226.659
|% 1,26
|
|AKBNK
|6,93
|642.731.486
|% -0,72
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0520
|12,0847
|% 1,66
|
|Euro
|13,5370
|13,5766
|% 1,85
|
|Sterlin
|15,9826
|16,0628
|% 1,16
|
|Frank
|12,8336
|12,9109
|% 1,22
|
|Riyal
|3,1978
|3,2139
|% 1,22
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|2,28
|
|Altın Gr.
|697
|697
|13,85
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.569
|4.685
|38,20
|
|Yarım
|2.208
|2.266
|18,47
|
|Çeyrek
|1.108
|1.133
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,20
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|0,11
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, PETKM, VESTL
-
14:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TTKOM, HALKB
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 16 artarak (% 0.26 ) 1, 614
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MIATK, YEOTK, TUCLK, SANFM, SNKRN, DURDO, IHAAS, PENTA, RALYH
-
14:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KENT, IDEAS, KZBGY