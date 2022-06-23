***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 16:22
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 23.06.2022 tarih 2022-34 sayılı kararı doğrultusunda İstanbul ili Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi Tahir Ağa Sokak N1/1 adresinde Hazır Beton Üretimi yapılan Ataşehir Şubesinin faaliyetine ara verildiğinden kapatılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sana. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038907
BIST
17:472.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -27,08
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:4717,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0345
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3810
En Düşük
17,3014
17:4718,3193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:471.028,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.028,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:45
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.686.087
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.540.788
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|82.808.494
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,90
|2.946.342.993
|% -2,21
|
|SISE
|21,62
|1.484.201.759
|% -2,61
|
|EREGL
|27,68
|1.483.921.882
|% -1,84
|
|SASA
|44,96
|1.193.703.844
|% -0,31
|
|AKBNK
|8,80
|1.187.256.951
|% -3,19
|
|ODAS
|3,25
|1.154.559.720
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,79
|1.024.059.206
|% -2,64
|
|TSKB
|2,17
|352.295.355
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,60
|359.652.580
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,80
|1.187.256.951
|% -3,19
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3639
|17,3735
|% 0,19
|
|Euro
|18,2947
|18,3202
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,2137
|21,3201
|% 0,17
|
|Frank
|18,0348
|18,1435
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6151
|4,6382
|% 0,27
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.821
|6.926
|8,00
|
|Yarım
|3.349
|3.388
|4,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,33
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
-
17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MMCAS, IHAAS, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında