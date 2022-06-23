***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 23.06.2022 tarih 2022-34 sayılı kararı doğrultusunda İstanbul ili Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi Tahir Ağa Sokak N1/1 adresinde Hazır Beton Üretimi yapılan Ataşehir Şubesinin faaliyetine ara verildiğinden kapatılmasına karar verilmiştir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sana. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038907BIST