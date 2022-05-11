***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.05.2022 12:24
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Akyapı İnşaat ve Taahüt San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Akyapı İnşaat ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile İstanbul-Ümraniye lokasyonunda yer alan Limonlu Bahçe Konakları Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 140 Milyon TL tutarında (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir)hazır beton tedarik işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029135
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|SELVA
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|109.769.866
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|KRDMD
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|262.044.106
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|PETKM
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|4,0924
|% 0,35
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|Alış
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|1.851
|1.851
|12,48
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|Altın Gr.
|911
|912
|9,12
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|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.132
|6.290
|5,66
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|2,73
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,36
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|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|0,54
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|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
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|106
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