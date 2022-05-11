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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.05.2022 12:25
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Akyapı İnşaat San.ve Tİcf. A.Ş.-İdekon İş Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

           Akyapı İnşaat ve Taah. San. ve Tic. A.Ş.-İdakon İş Ortaklığı  ile  İstanbul Arnavutköy-Hadımköy lokasyonunda yer alan METKAP( Metal ve Plastik Kaplama Sanayi Tesisleri İnşaatı) Projesi kapsamında  hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır.
 
Proje kapsamında  yaklaşık  70 Milyon TL tutarında(Proje Kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton tedarik işi olacaktır.
 
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029136


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Tam 6.132 6.290 5,66  
Yarım 2.964 3.043 2,73  
Çeyrek 1.487 1.521 1,36  
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