***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.05.2022 12:25
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Akyapı İnşaat San.ve Tİcf. A.Ş.-İdekon İş Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Akyapı İnşaat ve Taah. San. ve Tic. A.Ş.-İdakon İş Ortaklığı ile İstanbul Arnavutköy-Hadımköy lokasyonunda yer alan METKAP( Metal ve Plastik Kaplama Sanayi Tesisleri İnşaatı) Projesi kapsamında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 70 Milyon TL tutarında(Proje Kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton tedarik işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029136
BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:22
|ULUUN
|10,38
|69.177.291
|% 9,96
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|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.597.269
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.530.444
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.706.305
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.083.511
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.400.248
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|109.023.162
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|20.758.889
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.349.383
|% -9,94
|
|THYAO
|42,42
|1.319.173.093
|% 0,52
|
|SISE
|20,10
|1.008.183.885
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,58
|885.964.218
|% 0,06
|
|SAHOL
|20,86
|738.330.678
|% 1,76
|
|TUPRS
|248,30
|649.903.909
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,76
|296.526.261
|% -0,36
|
|DOHOL
|3,74
|259.600.617
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|634.143.975
|% 1,57
|
|ODAS
|2,51
|145.011.026
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,82
|273.731.620
|% -0,62
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,3150
|15,3222
|% 0,50
|
|Euro
|16,2002
|16,2171
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,9037
|18,9985
|% 0,84
|
|Frank
|15,4357
|15,5287
|% 1,07
|
|Riyal
|4,0706
|4,0910
|% 0,31
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|12:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,64
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|Altın Gr.
|911
|912
|9,12
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.132
|6.290
|5,66
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|2,73
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,83
|0,54
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|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
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|B. Petrol
|106
|106
|3,48
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