BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
08.04.2021 19:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
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BIST Pay Endeksleri
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Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kurallarında 08.04.2021 tarihli Duyuru (https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3423/bist-piyasa-agirlikli-pay-endeksleri-temel-kurallari-bist-50-30-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-10-ve-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-baslamasi-nedeniyle-guncellendi) ile ilan edilen değişikliklere istinaden
BIST 50-30 Endeksi ile %25 ve %10 ağırlık sınırlamalı iki versiyonu hesaplanacaktır. Söz konusu yeni endeksler 01.04.2021 tarihinden itibaren gün sonu verilerden geriye dönük olarak hesaplanacak olup, 14.04.2021 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanacaktır. Endekslerin 01.04.2021 tarihindeki başlangıç değerleri ise BIST 30 Endeksinin (TL - Fiyat) 31.03.2021 tarihli kapanış değeri olan 1.430,65 olarak belirlenmiştir.
Yeni hesaplanmaya başlayacak endeksler ve endeks bileşenleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925778
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,26
|Açılış
|: 459,57
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1320
|8,1439
|% -0,03
|
|Euro
|9,7046
|9,7240
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,1491
|11,2050
|% -0,12
|
|Frank
|8,7740
|8,8269
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1632
|2,1741
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,15
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de