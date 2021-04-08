BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kurallarında 08.04.2021 tarihli Duyuru (https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3423/bist-piyasa-agirlikli-pay-endeksleri-temel-kurallari-bist-50-30-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-10-ve-bist-50-30-agirlik-sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-baslamasi-nedeniyle-guncellendi) ile ilan edilen değişikliklere istinadenBIST 50-30 Endeksi ile %25 ve %10 ağırlık sınırlamalı iki versiyonu hesaplanacaktır. Söz konusu yeni endeksler 01.04.2021 tarihinden itibaren gün sonu verilerden geriye dönük olarak hesaplanacak olup, 14.04.2021 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanacaktır. Endekslerin 01.04.2021 tarihindeki başlangıç değerleri ise BIST 30 Endeksinin (TL - Fiyat) 31.03.2021 tarihli kapanış değeri olan 1.430,65 olarak belirlenmiştir.Yeni hesaplanmaya başlayacak endeksler ve endeks bileşenleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925778BIST