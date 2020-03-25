BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.03.2020 12:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 26/03/2020 tarihinden itibaren "PVK" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831975
BIST
17:0089.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -130,42
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:006,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0412
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:006,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0563
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:00334,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,99
|Açılış
|: 334,00
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.236.663
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.852.598
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.252.018
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.100.135
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.501.637
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.636.301
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,48
|1.252.002.981
|% 2,80
|
|THYAO
|8,73
|1.198.947.778
|% 5,31
|
|GARAN
|7,62
|1.123.561.383
|% 0,53
|
|AKBNK
|5,60
|364.323.449
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|355.734.720
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|355.734.720
|% -1,05
|
|GARAN
|7,62
|1.123.561.383
|% 0,53
|
|ODAS
|1,27
|181.921.350
|% 0,00
|
|THYAO
|8,73
|1.198.947.778
|% 5,31
|
|ISFIN
|2,93
|342.300.486
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5706
|7,6086
|% 0,66
|
|Frank
|6,5494
|6,5888
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7124
|1,7210
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.615
|-9,06
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,21
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|
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