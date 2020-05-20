BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.05.2020 13:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Özel Portföy Yönetimi Birinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 21/05/2020 tarihinden itibaren "IFY" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845904
BIST
14:45102.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 558,74
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
14:456,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
14:457,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4530
En Düşük
7,3878
14:45382,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,28
|Açılış
|: 382,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.771.401
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.389.208
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.006.503
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|69.303.016
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,46
|861.910.419
|% 5,32
|
|THYAO
|10,95
|475.636.226
|% 1,39
|
|GARAN
|7,72
|430.168.958
|% -0,39
|
|ASELS
|29,40
|384.944.755
|% 0,68
|
|MGROS
|34,52
|366.299.406
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,34
|214.637.004
|% 2,29
|
|AFYON
|2,87
|199.293.051
|% 2,87
|
|ALKIM
|13,46
|861.910.419
|% 5,32
|
|KRDMD
|2,48
|160.400.820
|% 0,81
|
|ODAS
|1,87
|117.202.486
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3075
|8,3492
|% 0,43
|
|Frank
|7,0094
|7,0516
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8039
|1,8130
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|6,78
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|6,60
|
|Tam
|2.544
|2.569
|6,80
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|3,30
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|0,94
|