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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

15.09.2020 14:25
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

             Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkikinci Fon
    ZKF

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırküçüncü  Fon
    ZVK

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875096


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 4.529.078 % 10,00  
TKURU 443,50 851.520 % 10,00  
YBTAS 11.146,90 613.084 % 10,00  
TACTR 8,36 1.033.137 % 10,00  
KERVN 0,44 1.464.294 % 10,00  
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Dolar 7,4830 7,4878 % 0,05  
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Sterlin 9,6177 9,6659 % 0,36  
Frank 8,2120 8,2615 % 0,09  
Riyal 1,9893 1,9993 % 0,02  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 -4,16  
Altın Gr. 469 470 -1,20  
Cumhuriyet 3.117 3.164 -9,00  
Tam 3.102 3.179 -9,36  
Yarım 1.499 1.538 -4,53  
Çeyrek 752 769 -2,26  
Gümüş.Ons 27,12 27,17 0,04  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,02  
B. Petrol 39,77 39,77 0,16  
Seans Raporu 17:14
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