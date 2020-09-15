BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.09.2020 14:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırkikinci Fon
ZKF
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırküçüncü Fon
ZVK
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875096
BIST
17:161.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
17:167,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:168,8732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:16469,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,96
|Açılış
|: 469,73
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,28
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CRFSA
|12,32
|4.529.078
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|84.224.049
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.819.899
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.193.015
|% -9,85
|
|CRDFA
|4,62
|22.662.424
|% -8,70
|
|PETKM
|4,32
|1.542.388.637
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,11
|1.328.533.866
|% -1,27
|
|ECILC
|6,86
|645.492.287
|% 3,47
|
|SISE
|6,34
|534.567.448
|% -1,40
|
|TUPRS
|80,80
|445.757.182
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,11
|1.328.533.866
|% -1,27
|
|PETKM
|4,32
|1.542.388.637
|% 0,47
|
|IHLAS
|1,05
|259.494.610
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,82
|321.694.996
|% -0,55
|
|SKBNK
|1,44
|255.641.098
|% -0,69
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4830
|7,4878
|% 0,05
|
|Euro
|8,8645
|8,8700
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6177
|9,6659
|% 0,36
|
|Frank
|8,2120
|8,2615
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% 0,02
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,16
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|-9,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-9,36
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,53
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,77
|39,77
|0,16
|