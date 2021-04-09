BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.04.2021 09:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Kerem Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 09/04/2021 tarihinden itibaren "IJK" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925974
BIST
10:431.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.414
En Düşük
1.408
10:438,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1726
En Düşük
8,1219
10:439,7116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
10:43457,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,31
|Açılış
|: 457,95
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler10:43
|TUREX
|14,52
|138.506
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|261.493
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|37.546.159
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|73.412.595
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|15.362.532
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,98
|3.849.186
|% -8,22
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,89
|329.061.019
|% 7,08
|
|JANTS
|878,80
|156.377.910
|% 3,39
|
|ITTFH
|2,84
|155.992.926
|% 7,58
|
|EREGL
|15,94
|150.215.764
|% 0,63
|
|GSRAY
|3,89
|125.478.303
|% 4,57
|
|ITTFH
|2,84
|155.992.926
|% 7,58
|
|TSKB
|1,40
|54.323.239
|% -0,71
|
|GSRAY
|3,89
|125.478.303
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,93
|61.815.943
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,30
|105.386.465
|% -1,79
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1518
|8,1578
|% 0,31
|
|Euro
|9,7019
|9,7116
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1414
|11,1973
|% 0,00
|
|Frank
|8,7816
|8,8345
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1690
|2,1798
|% 0,29
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,22
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|