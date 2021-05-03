BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.05.2021 10:33
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 04/05/2021 tarihinden itibaren "GOH" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934018
BIST
11:001.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:008,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:0010,0099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0393
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
11:00473,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,76
|Açılış
|: 473,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:00
|MRSHL
|271,70
|1.496.795
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|1.747.138
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|8.813.253
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.271.761
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.836.980
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|9.200.363
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|84.418.894
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,19
|9.036.682
|% -9,50
|
|ATLAS
|1,66
|5.748.995
|% -7,78
|
|THYAO
|12,57
|346.804.573
|% 2,78
|
|BIOEN
|18,13
|221.756.521
|% 1,80
|
|SISE
|7,66
|212.280.217
|% 2,00
|
|PETKM
|6,82
|180.865.281
|% 1,64
|
|KOZAL
|112,90
|170.774.038
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,12
|115.147.619
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|64.183.869
|% 0,55
|
|SISE
|7,66
|212.280.217
|% 2,00
|
|THYAO
|12,57
|346.804.573
|% 2,78
|
|PETKM
|6,82
|180.865.281
|% 1,64
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2943
|8,3020
|% 0,33
|
|Euro
|9,9923
|10,0099
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4416
|11,4989
|% 0,36
|
|Frank
|9,0446
|9,0990
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2043
|2,2154
|% 0,20
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,84
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-0,12
|