BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
04.05.2021 11:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 05/05/2021 tarihinden itibaren "HJA" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934350
BIST
13:141.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:148,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:1410,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0715
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:14477,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,14
|Açılış
|: 477,77
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:12
|KARTN
|61,60
|56.543.858
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|1.841.665
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|14.839.001
|% 9,98
|
|HEKTS
|9,59
|188.460.125
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|9.509.406
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|PRKME
|5,80
|38.302.823
|% -6,30
|
|EREGL
|19,71
|1.032.974.115
|% 3,96
|
|THYAO
|12,65
|681.111.338
|% -2,09
|
|PETKM
|6,88
|484.492.349
|% 1,18
|
|GARAN
|7,32
|399.745.135
|% -0,68
|
|KOZAL
|116,30
|363.023.479
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,10
|170.652.743
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,14
|80.544.935
|% 1,79
|
|PETKM
|6,88
|484.492.349
|% 1,18
|
|GARAN
|7,32
|399.745.135
|% -0,68
|
|EREGL
|19,71
|1.032.974.115
|% 3,96
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3404
|8,3438
|% 1,17
|
|Euro
|10,0193
|10,0260
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,5352
|11,5930
|% 0,84
|
|Frank
|9,0688
|9,1234
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2162
|2,2273
|% 1,05
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-10,84
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|1,24
|