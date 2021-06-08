BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.06.2021 13:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 09/06/2021 tarihinden itibaren "GJS" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941005
BIST
13:121.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:128,6052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:1210,4844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0204
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:12523,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,89
|Açılış
|: 523,04
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ATATP
|31,94
|9.806.826
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.265.137
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.529.829
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|RODRG
|18,62
|3.363.509
|% 8,83
|
|YAYLA
|3,81
|12.070.574
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,90
|13.937.577
|% -7,11
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|126,80
|548.102.036
|% 1,20
|
|THYAO
|14,31
|527.375.954
|% 0,21
|
|GARAN
|8,28
|516.588.908
|% -0,12
|
|SASA
|34,50
|396.379.749
|% 2,13
|
|SISE
|8,20
|336.384.015
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,24
|212.780.490
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|516.588.908
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,99
|101.958.147
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|336.384.015
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,19
|48.854.677
|% 0,00
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6034
|8,6052
|% -0,09
|
|Euro
|10,4796
|10,4844
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,1199
|12,1807
|% -0,43
|
|Frank
|9,5487
|9,6063
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2859
|2,2973
|% -0,17
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,76
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.442
|3.531
|-8,81
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-4,27
|
|Çeyrek
|834
|854
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,99
|70,99
|-0,48
|