BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.10.2021 10:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" adına yapılacak işlemler için 11/10/2021 tarihinden itibaren "ZFL " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969396
BIST
10:421.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,60
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.411
En Düşük
1.402
10:428,9298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
10:4210,3433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0396
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3377
10:42504,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,66
|Açılış
|: 504,17
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler10:42
|KSTUR
|205,70
|230.384
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|8.864.827
|% 9,98
|
|DOBUR
|35,12
|4.241.570
|% 9,96
|
|MERIT
|21,06
|7.004.841
|% 9,92
|
|DAGI
|3,41
|26.869.308
|% 8,60
|
|KERVN
|0,65
|1.378.578
|% -9,72
|
|GESAN
|22,80
|68.756.362
|% -5,00
|
|KNFRT
|4,61
|21.456.455
|% -4,75
|
|YEOTK
|91,05
|14.305.259
|% -4,06
|
|BAGFS
|21,94
|1.015.262
|% -3,35
|
|TUPRS
|126,20
|266.915.012
|% 2,60
|
|GARAN
|9,36
|216.286.887
|% 0,65
|
|EREGL
|17,40
|183.442.769
|% 1,93
|
|THYAO
|14,26
|162.877.278
|% 1,21
|
|PETKM
|6,22
|131.517.244
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,79
|87.394.760
|% 0,56
|
|GARAN
|9,36
|216.286.887
|% 0,65
|
|PETKM
|6,22
|131.517.244
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,39
|46.588.740
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,55
|125.849.035
|% 1,87
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9259
|8,9298
|% -0,43
|
|Euro
|10,3376
|10,3433
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,1496
|12,2106
|% -0,20
|
|Frank
|9,6003
|9,6581
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3734
|2,3853
|% -0,45
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,52
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,44
|