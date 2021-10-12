BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.10.2021 09:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 13/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HLR Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HPL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969701
BIST
10:521.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.419
En Düşük
1.408
10:529,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:5210,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0422
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:52510,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,86
|Açılış
|: 510,57
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MERIT
|23,16
|8.931.771
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|36.770.156
|% 9,80
|
|GESAN
|23,06
|80.975.565
|% 6,76
|
|KAPLM
|24,50
|5.663.137
|% 5,42
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|60.797.877
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|15.097.027
|% -9,95
|
|YEOTK
|79,10
|51.890.069
|% -7,43
|
|AYCES
|53,50
|1.211.925
|% -6,14
|
|GARAN
|9,51
|474.823.792
|% 0,74
|
|TUPRS
|127,20
|255.884.856
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,41
|222.218.411
|% -0,41
|
|MAREN
|8,76
|154.351.014
|% 4,29
|
|SASA
|28,24
|151.770.098
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,41
|222.218.411
|% -0,41
|
|GARAN
|9,51
|474.823.792
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,79
|74.629.230
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|47.140.518
|% -0,83
|
|ODAS
|1,52
|56.864.423
|% 0,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0243
|9,0280
|% 0,30
|
|Euro
|10,4343
|10,4400
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,2414
|12,3028
|% 0,34
|
|Frank
|9,7014
|9,7598
|% 0,40
|
|Riyal
|2,4008
|2,4128
|% 0,33
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|2,93
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,13
|