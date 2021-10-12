BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 13/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HLR Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HPLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969701BIST