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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.10.2021 09:39



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Hedef  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 13/10/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                                             Fon Kodu Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)       HLR Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)        HPL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969701


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Altın Gr. 510 510 2,71  
Cumhuriyet 3.351 3.402 3,00  
Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,56 22,58 -0,01  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,01  
B. Petrol 83,78 83,78 0,13  
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