BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.11.2021 09:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon " adına yapılacak işlemler için 24/11/2021 tarihinden itibaren "OVF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979055
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1651
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,5713
En Düşük
11,3504
18:0513,0193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1968
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,0193
En Düşük
12,7722
18:05664,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,36
|Açılış
|: 664,70
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
664,95
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5176
|11,5713
|% 1,45
|
|Euro
|12,9390
|13,0193
|% 1,53
|
|Sterlin
|15,2516
|15,3281
|% 0,14
|
|Frank
|12,2000
|12,2735
|% 0,18
|
|Riyal
|3,0365
|3,0518
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,70
|
|Altın Gr.
|664
|664
|1,89
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,89
|8,90
|0,04
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TETMT
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ