BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.01.2022 17:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/01/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 14/01/2022 tarihinden itibaren "IVF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993590
BIST
17:202.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,05
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:2013,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3198
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:2015,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,4114
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:20794,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 18,00
|Açılış
|: 794,97
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TETMT
|367,40
|17.488.925
|% 10,00
|
|PKENT
|8.123,50
|21.213.021
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|41.017.224
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|71.732.820
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,67
|6.006.994.268
|% 4,75
|
|THYAO
|28,30
|4.455.921.387
|% 5,28
|
|EREGL
|31,78
|2.030.915.664
|% 0,63
|
|GARAN
|11,86
|1.884.965.288
|% 0,08
|
|SISE
|15,13
|1.848.681.983
|% -0,39
|
|KRDMD
|13,67
|6.006.994.268
|% 4,75
|
|YKBNK
|3,83
|1.161.161.751
|% -1,29
|
|PETKM
|9,58
|1.670.787.949
|% 0,31
|
|GARAN
|11,86
|1.884.965.288
|% 0,08
|
|THYAO
|28,30
|4.455.921.387
|% 5,28
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4801
|13,5018
|% 2,10
|
|Euro
|15,4746
|15,5182
|% 2,39
|
|Sterlin
|18,6109
|18,7042
|% 2,95
|
|Frank
|14,8686
|14,9582
|% 3,16
|
|Riyal
|3,6090
|3,6271
|% 2,73
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,75
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
Seans Raporu
17:18
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17:32THYAO
Yüzde 5.13 oranında artışla 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 741, 664 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 72 artarak (% 0.47 ) 2, 309
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17:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, EREGL
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17:31XU100
Endeks 2, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 34, 375.00 milyon TL de
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17:31FROTO
Yüzde 7.17 oranında artışla 272.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 645, 980 adet işlem