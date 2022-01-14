BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.01.2022 12:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 14/01/2022 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI FON KODU
Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz) Fon MKH
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993939
BIST
12:132.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -5,58
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:1313,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:1315,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:13796,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,14
|Açılış
|: 796,47
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:11
|PKENT
|350,60
|28.253.553
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,14
|109.950.535
|% 8,10
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|PRKAB
|52,90
|57.062.283
|% -7,19
|
|DOBUR
|105,40
|6.478.285
|% -6,73
|
|THYAO
|28,58
|2.302.175.558
|% -0,69
|
|KRDMD
|13,27
|1.442.319.104
|% -0,60
|
|SISE
|15,13
|654.973.425
|% 0,53
|
|EREGL
|31,42
|631.903.534
|% -0,63
|
|KOZAL
|130,20
|573.172.403
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,41
|484.242.240
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,27
|1.442.319.104
|% -0,60
|
|YKBNK
|3,77
|398.451.847
|% -1,05
|
|THYAO
|28,58
|2.302.175.558
|% -0,69
|
|SISE
|15,13
|654.973.425
|% 0,53
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5752
|13,5785
|% -0,03
|
|Euro
|15,5625
|15,5770
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,6278
|18,7212
|% 0,42
|
|Frank
|14,8818
|14,9715
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6135
|3,6316
|% 0,16
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,99
|
|Altın Gr.
|797
|797
|1,73
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.260
|5.394
|-0,56
|
|Yarım
|2.542
|2.609
|-0,27
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,03
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,57
|