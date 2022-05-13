BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.05.2022 10:30
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Nurol Portföy İAU Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 16/05/2022 tarihinden itibaren "NYH " kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030094
BIST
10:432.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 29,18
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
10:4315,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0780
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:4316,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1343
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:43907,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,19
|Açılış
|: 907,78
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|53.703.826
|% 9,95
|
|IMASM
|32,06
|3.583.122
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.970.798
|% 9,93
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.157.762
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|967.317
|% -9,98
|
|PKENT
|170,00
|56.330.894
|% -8,55
|
|KAPLM
|64,60
|34.346.727
|% -7,25
|
|THYAO
|42,68
|931.087.628
|% 1,96
|
|SAHOL
|19,25
|631.316.168
|% 1,58
|
|SISE
|20,02
|553.324.461
|% 2,14
|
|ASELS
|23,08
|341.471.208
|% 1,94
|
|KRDMD
|15,95
|260.110.504
|% 1,14
|
|DOHOL
|3,74
|147.989.313
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,70
|97.322.966
|% 1,12
|
|SAHOL
|19,25
|631.316.168
|% 1,58
|
|SISE
|20,02
|553.324.461
|% 2,14
|
|THYAO
|42,68
|931.087.628
|% 1,96
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4523
|15,4617
|% 0,51
|
|Euro
|16,1116
|16,1351
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,8379
|18,9324
|% 0,87
|
|Frank
|15,3878
|15,4805
|% 0,91
|
|Riyal
|4,1081
|4,1287
|% 0,65
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|4,54
|
|Altın Gr.
|908
|908
|8,13
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
10:41
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10:56ESCOM
Yüzde 5.04 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 038 adet işlem
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10:55GSDDE
Yüzde 4.57 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 992 adet işlem
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10:54GSDHO
Yüzde 7.32 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 832, 869 adet işlem
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10:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 5 artarak (% 1.03 ) 2, 689
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10:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA