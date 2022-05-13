BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.05.2022 17:04
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 16/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Azimut Portföy Avşar Serbest Özel FonNTB Azimut Portföy RES Serbest Özel FonNTC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030291
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0931
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1243
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,14
|Açılış
|: 901,74
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|SANFM
|34,86
|26.324.634
|% -8,65
|
|KOZAL
|188,00
|1.263.480.706
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|SMRTG
|24,30
|525.019.363
|% -0,49
|
|BIMAS
|81,70
|341.799.771
|% -0,67
|
|HALKB
|5,42
|320.643.903
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|ODAS
|2,43
|156.251.578
|% 2,97
|
|KLGYO
|1,24
|38.130.884
|% 2,48
|
|OSTIM
|1,87
|52.734.054
|% 6,86
|
|MOBTL
|1,71
|46.441.304
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4655
|15,4901
|% 0,69
|
|Euro
|16,1105
|16,1396
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,8659
|18,9605
|% 1,02
|
|Frank
|15,3911
|15,4838
|% 0,93
|
|Riyal
|4,1116
|4,1322
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-8,56
|
|Altın Gr.
|902
|902
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|0,24
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA