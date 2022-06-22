BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.06.2022 11:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 23/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon DYJ Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken FonDYN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038639
BIST
13:312.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,44
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.579
En Düşük
2.552
13:3117,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0170
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
13:3118,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
13:311.021,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.021,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler13:31
|MAKIM
|12,87
|418.219.231
|% 10,00
|
|BRKO
|1,63
|1.412.027
|% 8,67
|
|DGGYO
|10,90
|12.925.927
|% 8,46
|
|AKSGY
|2,80
|23.537.777
|% 7,69
|
|BMSCH
|8,38
|103.804.639
|% 7,44
|
|UFUK
|72,10
|2.678.155
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.775.080
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,50
|63.852.899
|% -8,57
|
|ORMA
|28,80
|334.298
|% -7,10
|
|SANEL
|6,78
|2.266.971
|% -4,78
|
|THYAO
|52,55
|2.719.188.936
|% 1,25
|
|EREGL
|28,24
|1.179.868.811
|% -1,60
|
|SISE
|22,48
|934.824.978
|% -0,62
|
|SASA
|45,72
|786.932.690
|% 0,09
|
|KARSN
|7,56
|673.945.650
|% -2,20
|
|ODAS
|3,12
|479.793.459
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,95
|552.445.966
|% -0,60
|
|KARSN
|7,56
|673.945.650
|% -2,20
|
|EKGYO
|2,64
|171.580.188
|% -0,38
|
|AKBNK
|9,18
|579.109.936
|% 0,55
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3461
|17,3552
|% 0,10
|
|Euro
|18,2576
|18,2763
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,2002
|21,3065
|% -0,09
|
|Frank
|17,8803
|17,9880
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6102
|4,6333
|% 0,10
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-2,62
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|-29,00
|
|Tam
|6.783
|6.878
|-9,00
|
|Yarım
|3.330
|3.364
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,43
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,16
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,96
|