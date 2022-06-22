BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.06.2022 14:51
Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 23/06/2022 tarihinden itibaren "OVR" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038669
BIST
16:202.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,81
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:2017,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0236
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:2018,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
16:201.028,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.028,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MAKIM
|12,87
|421.031.597
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.534.585
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.256.779
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|20.813.509
|% 9,84
|
|AKSGY
|2,84
|38.772.434
|% 9,23
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|171,00
|104.559.385
|% -7,22
|
|ETYAT
|3,10
|6.672.977
|% -6,63
|
|THYAO
|51,85
|4.067.825.348
|% -0,10
|
|EREGL
|28,14
|1.508.481.141
|% -1,95
|
|SISE
|22,26
|1.345.250.441
|% -1,59
|
|FROTO
|310,20
|1.075.344.149
|% 2,48
|
|SASA
|45,42
|1.012.498.312
|% -0,57
|
|YKBNK
|4,95
|909.683.533
|% -0,60
|
|ODAS
|3,12
|573.723.539
|% -2,80
|
|AKBNK
|9,18
|994.089.030
|% 0,55
|
|KARSN
|7,55
|811.582.234
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,62
|258.286.710
|% -1,13
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3511
|17,3618
|% 0,14
|
|Euro
|18,3007
|18,3196
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2173
|21,3237
|% -0,01
|
|Frank
|17,9603
|18,0685
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6114
|4,6345
|% 0,13
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|9,02
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.821
|6.920
|33,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|16,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,87
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:34PRKAB
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 28.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 593, 360 adet işlem
-
16:32ETYAT
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 076 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 2, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 25, 811.00 milyon TL de
-
16:31MARKA
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 956 adet işlem
-
16:30SMART
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 319, 747 adet işlem