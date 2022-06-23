BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.06.2022 17:08
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon TGV Tacirler Portföy Spica Serbest Fon TGZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038954
BIST
17:072.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -22,78
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.543
17:0717,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 17,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:0718,3124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0177
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:071.028,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.028,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:07
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.459.956
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.899.529
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.362.634
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,10
|2.579.506.551
|% -1,83
|
|SISE
|21,80
|1.376.270.728
|% -1,80
|
|EREGL
|27,74
|1.352.708.441
|% -1,63
|
|ODAS
|3,27
|1.089.992.311
|% 3,81
|
|SASA
|45,20
|1.087.612.845
|% 0,22
|
|ODAS
|3,27
|1.089.992.311
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,79
|951.976.827
|% -2,64
|
|TSKB
|2,17
|321.908.481
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,84
|1.086.630.296
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,61
|310.857.068
|% -1,14
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3635
|17,3646
|% 0,14
|
|Euro
|18,2881
|18,3124
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,2534
|21,3600
|% 0,36
|
|Frank
|18,0377
|18,1464
|% 0,49
|
|Riyal
|4,6115
|4,6347
|% 0,20
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,15
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.821
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.349
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,30
|