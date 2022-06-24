BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.06.2022 11:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon TGV Tacirler Portföy Spica Serbest (TL) Fon TGZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039072
BIST
11:442.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,48
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
11:4417,3775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:4418,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3368
En Düşük
18,2245
11:441.020,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.020,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:42
|MAKIM
|15,56
|72.533.666
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,83
|7.508.135
|% 7,73
|
|ECZYT
|51,60
|38.141.627
|% 7,50
|
|FMIZP
|128,60
|42.089.828
|% 6,37
|
|DERHL
|8,71
|18.066.193
|% 6,35
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|FONET
|14,25
|5.947.106
|% -4,43
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|ASELS
|24,54
|1.334.748.512
|% 5,32
|
|THYAO
|50,25
|1.250.276.261
|% -0,59
|
|EREGL
|27,36
|566.433.993
|% -0,80
|
|SISE
|21,36
|504.727.645
|% -0,93
|
|ODAS
|3,13
|477.226.331
|% -3,40
|
|ODAS
|3,13
|477.226.331
|% -3,40
|
|EKGYO
|2,56
|147.390.538
|% -1,16
|
|TSKB
|2,11
|121.560.994
|% -3,21
|
|ASELS
|24,54
|1.334.748.512
|% 5,32
|
|YKBNK
|4,74
|252.819.627
|% -2,07
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3717
|17,3761
|% 0,14
|
|Euro
|18,3220
|18,3366
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2260
|21,3324
|% 0,18
|
|Frank
|17,9937
|18,1021
|% 0,23
|
|Riyal
|4,6154
|4,6385
|% 0,21
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.778
|6.876
|14,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,29
|
Seans Raporu
11:42
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11:54TSGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 654, 090 adet işlem
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11:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 82 kaybederek (% -0.32 ) 2, 765
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11:53XU100
Endeks 2, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 10, 838.00 milyon TL de
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11:49DITAS
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 898 adet işlem
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11:48XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 449.00 milyon TL de