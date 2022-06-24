BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.06.2022 11:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Garanti Portföy Soykan Serbest (Döviz) Özel Fon GEC Garanti Portföy Dapei Serbest (Döviz) Özel Fon GFN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039073
BIST
13:352.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,91
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.526
13:3517,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
13:3518,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
13:351.020,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.020,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler13:33
|BASCM
|3,52
|274.516
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.533.163
|% 9,96
|
|FMIZP
|130,90
|60.851.493
|% 8,27
|
|ECZYT
|51,80
|63.693.230
|% 7,92
|
|DERHL
|8,79
|22.252.579
|% 7,33
|
|UFUK
|71,40
|1.417.144
|% -9,96
|
|SNKRN
|21,72
|6.504.624
|% -9,50
|
|ETYAT
|2,98
|1.757.155
|% -5,99
|
|TSGYO
|4,66
|28.945.754
|% -5,28
|
|BAYRK
|6,75
|11.639.081
|% -4,26
|
|THYAO
|49,32
|2.451.138.802
|% -2,43
|
|ASELS
|24,46
|1.657.674.715
|% 4,98
|
|EREGL
|27,40
|857.086.067
|% -0,65
|
|SISE
|21,34
|758.829.045
|% -1,02
|
|ODAS
|3,12
|689.512.682
|% -3,70
|
|ODAS
|3,12
|689.512.682
|% -3,70
|
|YKBNK
|4,71
|497.554.762
|% -2,69
|
|TSKB
|2,09
|208.681.281
|% -4,13
|
|EKGYO
|2,56
|177.887.466
|% -1,16
|
|ASELS
|24,46
|1.657.674.715
|% 4,98
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3675
|17,3752
|% 0,13
|
|Euro
|18,3064
|18,3313
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2900
|21,3968
|% 0,48
|
|Frank
|18,0769
|18,1858
|% 0,69
|
|Riyal
|4,6136
|4,6367
|% 0,17
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,37
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.776
|6.874
|12,00
|
|Yarım
|3.327
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,37
|