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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

24.06.2022 11:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                            Fon Kodu Garanti Portföy Soykan Serbest (Döviz) Özel Fon          GEC Garanti Portföy Dapei Serbest (Döviz) Özel Fon                GFN



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039073


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BASCM 3,52 274.516 % 10,00  
MAKIM 15,56 73.533.163 % 9,96  
FMIZP 130,90 60.851.493 % 8,27  
ECZYT 51,80 63.693.230 % 7,92  
DERHL 8,79 22.252.579 % 7,33  
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Riyal 4,6136 4,6367 % 0,17  
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Altın Ons 1.827 1.827 4,37  
Altın Gr. 1.021 1.021 4,93  
Cumhuriyet 6.788 6.891 -56,00  
Tam 6.776 6.874 12,00  
Yarım 3.327 3.362 6,00  
Çeyrek 1.666 1.681 3,00  
Gümüş.Ons 20,89 20,92 -0,05  
Gümüş Gr. 11,68 11,69 -0,00  
B. Petrol 111 111 1,37  
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