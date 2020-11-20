BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.11.2020 16:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
23.11.2020 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889374
BIST
16:571.326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,35
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
16:577,6295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0796
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6348
En Düşük
7,5178
16:579,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0887
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0670
En Düşük
8,9136
16:57457,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,87
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
458,67
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KONYA
|980,40
|30.588.095
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|291.368
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.391.175
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|300.106
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,72
|355.008
|% -7,72
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ATSYH
|5,00
|404.181
|% -5,48
|
|ETYAT
|4,25
|6.820.364
|% -4,92
|
|GARAN
|9,49
|4.011.454.268
|% -0,32
|
|YKBNK
|3,13
|1.989.999.847
|% 0,64
|
|SISE
|6,95
|1.974.829.139
|% 3,27
|
|THYAO
|11,96
|1.796.108.446
|% 2,13
|
|KRDMD
|4,84
|1.525.338.804
|% -0,62
|
|YKBNK
|3,13
|1.989.999.847
|% 0,64
|
|SISE
|6,95
|1.974.829.139
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,52
|327.002.863
|% 2,01
|
|TSKB
|2,22
|444.682.475
|% 2,30
|
|THYAO
|11,96
|1.796.108.446
|% 2,13
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6262
|7,6295
|% 1,05
|
|Euro
|9,0545
|9,0610
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,0846
|10,1352
|% 0,95
|
|Frank
|8,3365
|8,3868
|% 0,98
|
|Riyal
|2,0263
|2,0364
|% 0,99
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|6,61
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.031
|3.109
|28,76
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|13,92
|
|Çeyrek
|735
|752
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|0,08
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|0,35
|